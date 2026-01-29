Стармер назвал переговоры с Си Цзиньпином конструктивными и результативными

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Отношения между Великобританией и Китаем находятся "в хорошем и устойчивом состоянии".

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Премьер отметил, что встреча прошла конструктивно и привела к конкретным результатам.

    "Мы добились действительно хорошего прогресса по вопросам пошлин на алкоголь, безвизовых поездок в Китай, а также обмена информацией и сотрудничества в сфере противодействия нелегальной миграции", - заявил Стармер.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Пекин активно рассматривает возможность введения одностороннего безвизового режима для Великобритании, призвав к расширению связей и контактов между двумя государствами.

    КНР Великобритания Кир Стармер Си Цзиньпин

