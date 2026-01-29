İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 13:09
    Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıb

    Böyük Britaniya ilə Çin arasındakı münasibətlər yaxşı və sabit vəziyyətdədir.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Çin sədri Si Cinpinlə danışıqların yekunlarına əsasən bildirib.

    Baş nazir qeyd edib ki, görüş konstruktiv keçib və konkret nəticələrə gətirib çıxarıb.

    "Biz spirtli içkilərə görə rüsumlar, Çinə vizasız səfərlər, eləcə də qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq məsələlərində həqiqətən də yaxşı irəliləyişlərə nail olduq", - Starmer əlavə edib.

    Öz növbəsində, Cinpin Pekinin Böyük Britaniya üçün birtərəfli vizasız rejimin tətbiqi mümkünlüyünü fəal şəkildə nəzərdən keçirdiyini bildirib. O, iki dövlət arasında əlaqələrin və təmasların genişləndirilməsinə çağırıb.

    Kir Starmer Si Cinpin Böyük Britaniya Çin
    Стармер назвал переговоры с Си Цзиньпином конструктивными и результативными

    Son xəbərlər

    13:30

    Azərbaycan Kubokunun final matçının mayın 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulub

    Futbol
    13:29

    Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:26

    "AmCham": Alkoqollu içkilərə dair gömrük depozit sxemi ayrıca normativ sənədlərdə təsbit edilməlidir

    Biznes
    13:22

    Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedib

    Digər ölkələr
    13:22

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıb

    Futbol
    13:21

    Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    13:09

    "Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    13:09

    Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıb

    Digər ölkələr
    13:07

    Ötən il Azərbaycanda avtomobil kreditləri üzrə orta faiz dərəcəsi 13 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti