Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıb
Digər ölkələr
- 29 yanvar, 2026
- 13:09
Böyük Britaniya ilə Çin arasındakı münasibətlər yaxşı və sabit vəziyyətdədir.
"Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Çin sədri Si Cinpinlə danışıqların yekunlarına əsasən bildirib.
Baş nazir qeyd edib ki, görüş konstruktiv keçib və konkret nəticələrə gətirib çıxarıb.
"Biz spirtli içkilərə görə rüsumlar, Çinə vizasız səfərlər, eləcə də qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq məsələlərində həqiqətən də yaxşı irəliləyişlərə nail olduq", - Starmer əlavə edib.
Öz növbəsində, Cinpin Pekinin Böyük Britaniya üçün birtərəfli vizasız rejimin tətbiqi mümkünlüyünü fəal şəkildə nəzərdən keçirdiyini bildirib. O, iki dövlət arasında əlaqələrin və təmasların genişləndirilməsinə çağırıb.
