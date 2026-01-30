Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Москве представлена культура Азербайджана

    Kультурная политика
    • 30 января, 2026
    • 17:05
    В Москве представлена культура Азербайджана

    В Посольстве Азербайджан в России состоялось культурное мероприятие "Азербайджан - страна тысячи цветов".

    Как сообщает российское бюро Report, организаторами выступили посольство Азербайджана и Международный женский клуб, действующий в Москве.

    В мероприятии приняли участие супруги глав иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, представители международного дипломатического сообщества и общественных организаций.

    Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев отметил, что программа мероприятия включает демонстрацию национальных костюмов различных регионов страны, музыкальные и танцевальные номера, а также презентацию образцов азербайджанской национальной кухни.

    Дипломат отметил, что культурное многообразие Азербайджана обусловлено сочетанием горных и равнинных регионов, различных климатических зон, этнических и культурных особенностей, что находит отражение в традициях, языке, диалектах и национальной одежде.

    Супруга посла Польши в России Алдона Краевская отметила, что посольство Азербайджана в Москве имеет для нее особое значение. Она подчеркнула, что в течение своей дипломатической карьеры пять лет жила в Азербайджане со своей семьей и что каждый визит в эту страну ощущается как возвращение на родные земли.

    Moskvada Azərbaycanın mədəniyyəti təqdim olunub
