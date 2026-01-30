Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Баку и Ашхабад обсудили повестку сотрудничества на 2026 год

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 16:58
    Баку и Ашхабад обсудили повестку сотрудничества на 2026 год

    Помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Элясов в ходе встречи обсудили перспективы укрепления партнерства.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Туркменистана.

    "В ходе встречи стороны "сверили часы" по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и высоко оценили итоги 2025 года, отметив его как новую яркую страницу в истории туркменско-азербайджанских отношений. Подчеркнуто, что прошедший год отличался насыщенной повесткой, включавшей взаимные визиты на высшем уровне, а также активное развитие культурно-гуманитарного обмена", - говорится в сообщении.

    Стороны отметили, что благодаря инициативам президентов Азербайджана и Туркменистана Ильхама Алиева и Сердара Бердымухамедова, а также Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, двусторонние отношения развиваются в духе братства и стратегического партнерства.

    Подчеркивалось дальнейшее укрепление взаимодействия в энергетической и транспортной сферах, включая проекты в рамках Среднего коридора, а также расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

    Кроме того, стороны на встрече рассмотрели вопросы, связанные с предстоящими международными форумами, встречами и другими мероприятиями, запланированными на 2026 год в Туркменистане и Азербайджане.

    Отдельное внимание было уделено предстоящей 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая состоится осенью 2026 года в Туркменистане. Было подчеркнуто, что участие Азербайджана впервые в данном формате в качестве полноправного участника станет важным шагом для дальнейшего укрепления регионального сотрудничества и диалога.

    Bakı və Aşqabad 2026-cı il üçün əməkdaşlıq gündəliyini müzakirə edib
    Лента новостей