İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Bakı və Aşqabad 2026-cı il üçün əməkdaşlıq gündəliyini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 17:02
    Bakı və Aşqabad 2026-cı il üçün əməkdaşlıq gündəliyini müzakirə edib

    Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının xarici siyasət şöbəsinin müdiri - Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri Qurbanmammet Elyasov arasında keçən görüşdə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistan XİN məlumat yayıb.

    "Görüş zamanı tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığın aktual məsələləri üzrə və 2025-ci ilin nəticələrini yüksək qiymətləndiriblər, onu Türkmənistan-Azərbaycan münasibətləri tarixində yeni parlaq səhifə kimi qeyd ediblər. Qeyd olunub ki, ötən il yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər, eləcə də mədəni-humanitar mübadilənin fəal inkişafını əhatə edən zəngin gündəliklə fərqlənib", - məlumatda deyilir.

    Tərəflər qeyd ediblər ki, Azərbaycan və Türkmənistan Prezidentləri İlham Əliyevin və Serdar Berdiməhəmmədovun, həmçinin türkmən xalqının Milli lideri, Türkmənistanın Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun təşəbbüsləri sayəsində ikitərəfli münasibətlər qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq ruhunda inkişaf edir.

    Orta Dəhliz çərçivəsində layihələr də daxil olmaqla, enerji və nəqliyyat sahələrində, həmçinin ticarət-iqtisadi və mədəni-humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə qarşılıqlı fəaliyyətin daha da gücləndirilməsi vurğulanıb.

    Bundan əlavə, tərəflər görüşdə 2026-cı ildə Türkmənistanda və Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılan qarşıdan gələn beynəlxalq forumlar, görüşlər və digər tədbirlərlə bağlı məsələləri müzakirə ediblər.

    Xüsusi diqqət 2026-cı ilin payızında Türkmənistanda keçiriləcək Mərkəzi Asiya və Azərbaycan dövlət başçılarının 8-ci Məsləhətləşmə görüşünə yönəldilib. Vurğulanıb ki, Azərbaycanın bu formatda ilk dəfə tam hüquqlu iştirakçı kimi iştirakı regional əməkdaşlıq və dialoqun daha da gücləndirilməsi üçün mühüm addım olacaq.

    Azərbaycan Türkmənistan Hikmət Hacıyev İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədov
    Баку и Ашхабад обсудили повестку сотрудничества на 2026 год
    Baku, Ashgabat discuss agenda of cooperation for 2026

    Son xəbərlər

    20:45

    Yaponiya yaşıl enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır

    Xarici siyasət
    20:41

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib

    Futbol
    20:41

    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Xarici siyasət
    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti