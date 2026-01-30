Азербайджан договорился с BP о совместных шагах в сфере ИИ
ИКТ
- 30 января, 2026
- 17:30
Азербайджан договорился с BP о совместных шагах в сфере искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности и цифровизации.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".
"Мы провели встречу с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли. В ходе встречи мы обсудили развитие человеческого капитала и возможные направления сотрудничества с BP, а также совместную деятельность с AZCON Holding в логистических процессах компании", - отметил он.
