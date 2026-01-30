Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан договорился с BP о совместных шагах в сфере ИИ

    ИКТ
    • 30 января, 2026
    • 17:30
    Азербайджан договорился с BP о совместных шагах в сфере ИИ

    Азербайджан договорился с BP о совместных шагах в сфере искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности и цифровизации.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

    "Мы провели встречу с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли. В ходе встречи мы обсудили развитие человеческого капитала и возможные направления сотрудничества с BP, а также совместную деятельность с AZCON Holding в логистических процессах компании", - отметил он.

    Джованни Кристофоли компания BP кибербезопасность цифровизация
    Фото
    Azərbaycan BP ilə süni intellekt sahəsində birgə addımları razılaşdırıb
    Фото
    Azerbaijan, BP agree on joint steps in AI
    Лента новостей