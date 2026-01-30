Azərbaycan BP ilə süni intellekt sahəsində birgə addımları razılaşdırıb
İKT
- 30 yanvar, 2026
- 17:05
Azərbaycan BP şirkəti ilə süni intellekt, kibertəhlükəsizlik və rəqəmsallaşma sahələrində birgə addımların atılması barədə razılığa gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Cio Kristofoli ilə görüş keçirdik. Görüş zamanı insan kapitalının inkişafı və BP ilə mümkün əməkdaşlıq istiqamətləri, həmçinin şirkətin logistika proseslərində "AZCON Holding"lə birgə fəaliyyət məsələlərini müzakirə etdik", – deyə nazir qeyd edib.
