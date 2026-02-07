İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Tərtərdə 146 kq at ətini mal əti adı ilə satmağa hazırlaşan dəstə tutulub

    Hadisə
    • 07 fevral, 2026
    • 10:24
    Tərtərdə 146 kq at ətini mal əti adı ilə satmağa hazırlaşan dəstə tutulub

    Tərtər rayonunda qanunsuz ət kəsimi ilə məşğul olan dəstənin üzvləri saxlanılıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Tərtər rayonunda polis əməkdaşlarının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) mütəxəssislərinin iştirakı ilə keçirdikləri tədbir zamanı qanunsuz ət kəsimi ilə məşğul olan Tural Cəfərov, Seymur Məmmədov, Seyfəddin Quliyev və Həsən Cəfərli saxlanılıblar.

    T.Cəfərova məxsus yarımtikiliyə baxış zamanı çəkisi 146 kiloqram olan qidaya yararsız at əti aşkarlanıb. Saxlanılanlar yararsız at ətini mal əti adı altında Bakı şəhərinə apararaq orada satmaq niyyətində olduqlarını bildiriblər.

    Faktla bağlı Tərtər Rayon Polis Şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.

    Tərtər Qanunsuz ət kəsimi

    Son xəbərlər

    10:33

    "Beşiktaş" "Roma"nın qapıçısını heyətinə qatıb

    Futbol
    10:26

    Azərbaycandakı binalarda enerji qənaətini hədəfləyən pilot layihənin şərtləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    10:24

    Tərtərdə 146 kq at ətini mal əti adı ilə satmağa hazırlaşan dəstə tutulub

    Hadisə
    10:17

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 11 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    10:14
    Foto
    Video

    Füzulidə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:11

    Polşa aviasiyası Rusiyanın Ukraynadakı aktivliyinə görə havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:01

    İtaliyadakı qış olimpiadasında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar baş tutacaq

    Komanda
    09:55

    Enerji effektivliyi fondunun maliyyələşdirdiyi layihələrə dair tələblər təsdiqlənib

    Energetika
    09:47

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.02.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti