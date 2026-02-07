İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bakıda müəlliməsini güllələməkdə təqsirli bilinən şagird həbs olunub

    Hadisə
    • 07 fevral, 2026
    • 16:25
    Bakıda müəlliməsini güllələməkdə təqsirli bilinən şagird həbs olunub

    Bakıda müəlliməsini güllələməkdə təqsirli bilinən şagird barəsində 4 ay müddətə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Binəqədi Rayon Məhkəməsində qərar qəbul olunub.

    Ona Cinayət Məcəlləsinin 29, 120.1 (Qəsdən adam öldürməyə cəhd) maddəsi ilə ittiham verilib.

    Xatırladaq ki, hadisə ötən gün paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən "İdrak" liseyində baş verib. Belə ki, liseyin 10-cu sinif şagirdi atasına məxsus ov silahı ilə müəlliməsinə xəsarət yetirib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şagird saxlanılıb, cinayət işi açılıb.

    Cinayət işi məhkəmə
