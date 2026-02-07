Bakıda müəlliməsini güllələməkdə təqsirli bilinən şagird həbs olunub
Hadisə
- 07 fevral, 2026
- 16:25
Bakıda müəlliməsini güllələməkdə təqsirli bilinən şagird barəsində 4 ay müddətə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Binəqədi Rayon Məhkəməsində qərar qəbul olunub.
Ona Cinayət Məcəlləsinin 29, 120.1 (Qəsdən adam öldürməyə cəhd) maddəsi ilə ittiham verilib.
Xatırladaq ki, hadisə ötən gün paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən "İdrak" liseyində baş verib. Belə ki, liseyin 10-cu sinif şagirdi atasına məxsus ov silahı ilə müəlliməsinə xəsarət yetirib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şagird saxlanılıb, cinayət işi açılıb.
Son xəbərlər
16:37
Ufada ali məktəb yataqxanasında tələbələri və polisi yaralayan şəxs saxlanılıbRegion
16:25
Bakıda müəlliməsini güllələməkdə təqsirli bilinən şagird həbs olunubHadisə
16:25
Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıbBiznes
16:06
Bakıda şagirdin güllələdiyi müəllimə palataya köçürülübSağlamlıq
15:53
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" NTD-ni məğlub edibKomanda
15:48
Turizm sektoru Ramazan–Novruz kəsişməsi fonunda necə işləyir? - ARAŞDIRMATurizm
15:39
İŞİD İslamabadda məsciddə törədilən terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürübDigər ölkələr
15:25
Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMATHadisə
15:13