Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 9%-ə yaxın azaldıb
Biznes
- 07 fevral, 2026
- 17:07
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 8,792 milyon ABŞ dolları dəyərində isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 8,8 % azdır.
Hesabat dövründə Türkiyənin isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 8,9 % azalaraq 536 milyon ABŞ dollarına düşüb.
Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 62,867 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 1,4 % az), İtaliya 43 milyon ABŞ dolları (10,4 % çox) və Böyük Britaniya 35,799 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 8,9 % az) həyata keçirib.
