Азербайджан на 8,8% сократил расходы на импорт систем кондиционирования из Турции
Бизнес
- 07 февраля, 2026
- 17:20
Азербайджан в январе импортировал из Турции системы отопления, вентиляции и кондиционирования на сумму 8,792 млн долларов США.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.
По данным, это на 8,8 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период общий объем экспорта Турцией систем отопления, вентиляции и кондиционирования в годовом сравнении сократился на 8,9 % - до 536 млн долларов США.
