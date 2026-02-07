Азербайджан на 8,8% сократил расходы на импорт систем кондиционирования из Турции

Азербайджан в январе импортировал из Турции системы отопления, вентиляции и кондиционирования на сумму 8,792 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.

По данным, это на 8,8 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период общий объем экспорта Турцией систем отопления, вентиляции и кондиционирования в годовом сравнении сократился на 8,9 % - до 536 млн долларов США.