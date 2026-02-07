İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Mançester Siti"nin yayda heyətinə qatmaq istədiyi futbolçular bəlli olub

    Futbol
    • 07 fevral, 2026
    • 16:49
    Mançester Sitinin yayda heyətinə qatmaq istədiyi futbolçular bəlli olub

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun yay transfer dönəmində heyətinə qatmaq istədiyi futbolçular bəlli olub.

    "Report" "The i Paper" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər" "Nottinqem Forest"in yarımmüdafiəçi Elliot Andersonla maraqlanır.

    23 yaşlı oyunçunu "Mançester Yunayted" də transfer etmək istəyir.

    Bundan əlavə, "Mançester Siti" sağ cinah müdafiəçisi də axtarır. "Brentford"dan Mikael Kayode və Niderland təmsilçisi "Feyenoord"dan Civayro Rida namizədlər arasındadır.

    Qeyd edək ki, komanda hazırda İngiltərə Premyer Liqasında 47 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb və lider "Arsenal"dan altı xal geridədir.

    Futbol xəbərləri Elliot Anderson Mikael Kayode Mançester Sitinin transfer hədəfləri

    Son xəbərlər

    16:53

    Bəzi bölgələrdə güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:49

    "Mançester Siti"nin yayda heyətinə qatmaq istədiyi futbolçular bəlli olub

    Futbol
    16:37

    Ufada ali məktəb yataqxanasında tələbələri və polisi yaralayan şəxs saxlanılıb

    Region
    16:25

    Bakıda müəlliməsini güllələməkdə təqsirli bilinən şagird həbs olunub

    Hadisə
    16:25

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    16:06

    Bakıda şagirdin güllələdiyi müəllimə palataya köçürülüb

    Sağlamlıq
    15:53

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    15:48

    Turizm sektoru Ramazan–Novruz kəsişməsi fonunda necə işləyir? - ARAŞDIRMA

    Turizm
    15:39

    İŞİD İslamabadda məsciddə törədilən terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti