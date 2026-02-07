Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Баку арестовали десятиклассника, стрелявшего в учительницу

    Происшествия
    • 07 февраля, 2026
    • 16:31
    В Баку арестовали десятиклассника, стрелявшего в учительницу

    В Баку десятиклассник, обвиняемый в нанесении огнестрельного ранения учительнице, арестован на четыре месяца.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принял Бинагадинский районный суд.

    Подростку предъявлено обвинение по статьям 29 и 120.1 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

    Напомним, инцидент произошел накануне в лицее İdrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы. Ученик 10-го класса ранил учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Подозреваемый был задержан, по факту возбуждено уголовное дело.

    Bakıda müəlliməsini güllələməkdə təqsirli bilinən şagird həbs olunub
