В Баку арестовали десятиклассника, стрелявшего в учительницу

В Баку десятиклассник, обвиняемый в нанесении огнестрельного ранения учительнице, арестован на четыре месяца.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял Бинагадинский районный суд.

Подростку предъявлено обвинение по статьям 29 и 120.1 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

Напомним, инцидент произошел накануне в лицее İdrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы. Ученик 10-го класса ранил учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Подозреваемый был задержан, по факту возбуждено уголовное дело.