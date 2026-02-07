İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Əfqanıstanda yol qəzası nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 07 fevral, 2026
    • 17:11
    Əfqanıstanda yol qəzası nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Əfqanıstanın Bədəxşan vilayətinin şimalında baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində ən azı 12 nəfər ölüb, daha üç nəfər ağır yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    Qurbanlar arasında qadınların və uşaqların olduğu bildirilir.

    Qəza vilayətin paytaxtı Feyzabaddan Arqancxva rayon mərkəzinə gedən sərnişin maşınının yoldan çıxaraq dərəyə aşması nəticəsində baş verib.

    Əfqanıstan qəza
    В результате ДТП в Афганистане погибли 12 человек, в том числе дети
    At least 12 killed in road accident in northern Afghanistan

    Son xəbərlər

    18:16

    Sosial platformalarda yaş təsdiqetmə sistemi daha da sərtləşdirilməlidir – RƏY

    Daxili siyasət
    18:01

    Sankt-Peterburqda ticarət mərkəzindən 200 nəfər təxliyə edilib

    Region
    17:56

    Ufada tələbələrə hücum edən yeniyetmə milliyyətçi şüarlar səsləndirib - YENİLƏNİB

    Region
    17:51

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçusu finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    17:37
    Foto

    "Savadlı danışıq, xəbər dilində məsuliyyət" mövzusunda təlim keçirilib

    Media
    17:11

    Əfqanıstanda yol qəzası nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    17:07

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 9%-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    16:53

    Bəzi bölgələrdə güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:49

    "Mançester Siti"nin yayda heyətinə qatmaq istədiyi futbolçular bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti