В результате ДТП в Афганистане погибли 12 человек, в том числе дети
Другие страны
- 07 февраля, 2026
- 16:59
По меньшей мере 12 человек погибли, еще трое получили серьезные ранения в результате ДТП на севере афганской провинции Бадахшан.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Сообщется, что среди жертв есть женщины и дети.
Авария произошла, когда пассажирский автомобиль, следовавший из Файзабада (столица провинции), в районный центр Арганджхва, съехал с дороги и упал в овраг.
Последние новости
17:01
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
16:59
В результате ДТП в Афганистане погибли 12 человек, в том числе детиДругие страны
16:45
Азербайджан на 7,7% увеличил расходы на импорт электротоваров из ТурцииБизнес
16:31
В Баку арестовали десятиклассника, стрелявшего в учительницуПроисшествия
16:27
В Уфе задержали мужчину, ранившего студентов и полицейского в общежитии вузаВ регионе
16:12
Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали из реанимацииЗдоровье
16:11
В Ереване госпитализирован военнослужащий, подвергнувшийся групповому избиениюВ регионе
15:54
Правоохранители раскрыли убийство жительницы ШамкираПроисшествия
15:40