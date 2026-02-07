В результате ДТП в Афганистане погибли 12 человек, в том числе дети

По меньшей мере 12 человек погибли, еще трое получили серьезные ранения в результате ДТП на севере афганской провинции Бадахшан.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщется, что среди жертв есть женщины и дети.

Авария произошла, когда пассажирский автомобиль, следовавший из Файзабада (столица провинции), в районный центр Арганджхва, съехал с дороги и упал в овраг.