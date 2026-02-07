İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    • 07 fevral, 2026
    • 16:25
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 10,675 milyon ABŞ dolları dəyərində taxıl, paxlalılar, yağlı toxumlar və onun məhsullarını idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 9,5 % azdır.

    Hesabat dövründə Türkiyənin taxıl, paxlalılar, yağl toxumları və onun məhsullarını ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 9,3 % azalaraq 929 milyard ABŞ dollarına düşüb.

    Türkiyədən ən çox bu məhsulların idxalını İraq 109 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 34,3 % az), ABŞ 62,386 milyon ABŞ dolları (10 % çox) və Suriya 54,481 milyon ABŞ dolları (2,8 % az) dəyərində həyata keçirib.

    Azərbaycan Türkiyə taxıl paxlalılar yağlı toxumlar
    Azerbaijan cuts spending on grain and legume imports from Türkiye by nearly 10%

