Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb
Biznes
- 07 fevral, 2026
- 16:25
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 10,675 milyon ABŞ dolları dəyərində taxıl, paxlalılar, yağlı toxumlar və onun məhsullarını idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 9,5 % azdır.
Hesabat dövründə Türkiyənin taxıl, paxlalılar, yağl toxumları və onun məhsullarını ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 9,3 % azalaraq 929 milyard ABŞ dollarına düşüb.
Türkiyədən ən çox bu məhsulların idxalını İraq 109 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 34,3 % az), ABŞ 62,386 milyon ABŞ dolları (10 % çox) və Suriya 54,481 milyon ABŞ dolları (2,8 % az) dəyərində həyata keçirib.
Son xəbərlər
16:37
Ufada ali məktəb yataqxanasında tələbələri və polisi yaralayan şəxs saxlanılıbRegion
16:25
Bakıda müəlliməsini güllələməkdə təqsirli bilinən şagird həbs olunubHadisə
16:25
Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıbBiznes
16:06
Bakıda şagirdin güllələdiyi müəllimə palataya köçürülübSağlamlıq
15:53
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" NTD-ni məğlub edibKomanda
15:48
Turizm sektoru Ramazan–Novruz kəsişməsi fonunda necə işləyir? - ARAŞDIRMATurizm
15:39
İŞİD İslamabadda məsciddə törədilən terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürübDigər ölkələr
15:25
Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMATHadisə
15:13