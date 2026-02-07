Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" NTD-ni məğlub edib
Komanda
- 07 fevral, 2026
- 15:53
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, NTD "Gəncə"nin qonağı olub.
Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində gerçəkləşən qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb - 104:85.
"Gəncə" A qrupunda 24 xalla üçüncü, NDT 18 xalla sonuncu altıncı pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (102:77), "Quba" "Sərhədçi"ni (97:89), "Ordu" "Naxçıvan"ı (95:92) məğlub edib.
