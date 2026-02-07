İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Komanda
    • 07 fevral, 2026
    • 15:53
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Gəncə NTD-ni məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, NTD "Gəncə"nin qonağı olub.

    Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində gerçəkləşən qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb - 104:85.

    "Gəncə" A qrupunda 24 xalla üçüncü, NDT 18 xalla sonuncu altıncı pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (102:77), "Quba" "Sərhədçi"ni (97:89), "Ordu" "Naxçıvan"ı (95:92) məğlub edib.

