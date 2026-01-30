В Подгорице выразили недовольство послу Сербии из-за публикации о сербском языке
Посол Сербии в Черногории Небойша Родич был вызван в министерство иностранных дел страны, дипломату выразили недовольство в связи с публикацией в соцсетях, касающейся правового статуса сербского языка в Черногории.
Как передает Report, об этом говорится на странице черногорского внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
Речь идет о публикации на странице "Сербия на английском языке" (Serbia in English), официальном аккаунте Управления по общественной и культурной дипломатии правительства Сербии.
Министерство отмечает, что комментарии, которые приводятся в публикации, "некорректны и неприемлемы".
"Подобные формулировки неприемлемы, поскольку затрагивают вопросы, находящиеся в рамках конституционного и правового поля Черногории", - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что тема статуса сербского языка остается чувствительной в отношениях между двумя странами с момента обретения Черногорией независимости в 2006 году. Хотя сербский язык имеет официальный статус в Черногории, языковой вопрос регулярно становится предметом политических споров. Власти Черногории рассматривают публичные заявления иностранных структур по этой теме как вмешательство во внутренние дела.