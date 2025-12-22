Истребитель ВВС США перехватил самолет из-за приближения к резиденции Трампа

Истребитель ВВС США был поднят в воздух в связи с заходом воздушного судна в ограниченное для полетов воздушное пространство над резиденцией президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (штат Флорида).

Как передает Report, об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети Х.

"Сегодня утром истребитель NORAD F-16 перехватил воздушное судно, которое вошло в ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде, - говорится в публикации. - Ситуация была безопасно разрешена".