Porsche закроет сеть зарядных станций для электромобилей в Китае

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG планирует закрыть собственную сеть зарядных станций для электроавтомобилей в Китае.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Согласно информации, сворачивание сети, насчитывающей более 200 фирменных станций быстрой зарядки, начнется в марте 2026 года.

Водители смогут по-прежнему пользоваться станциями зарядки других сетей, с которыми компания продолжит сотрудничество, а также станциями, расположенными в дилерских центрах Porsche, гостиницах и гольф-клубах.

Porsche испытывает трудности на китайском рынке, отмечает агентство. Продажи компании там упали на 26% за первые девять месяцев текущего года на фоне общего ослабления спроса, а также укрепления позиций местных производителей. Porsche неоднократно ухудшала свои прогнозы в 2025 году и откладывала запуск новых моделей электромобилей.

С начала 2025 года привилегированные акции Porsche подешевела на 22,2%.