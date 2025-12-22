Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Porsche закроет сеть зарядных станций для электромобилей в Китае

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 17:05
    Porsche закроет сеть зарядных станций для электромобилей в Китае

    Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG планирует закрыть собственную сеть зарядных станций для электроавтомобилей в Китае.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

    Согласно информации, сворачивание сети, насчитывающей более 200 фирменных станций быстрой зарядки, начнется в марте 2026 года.

    Водители смогут по-прежнему пользоваться станциями зарядки других сетей, с которыми компания продолжит сотрудничество, а также станциями, расположенными в дилерских центрах Porsche, гостиницах и гольф-клубах.

    Porsche испытывает трудности на китайском рынке, отмечает агентство. Продажи компании там упали на 26% за первые девять месяцев текущего года на фоне общего ослабления спроса, а также укрепления позиций местных производителей. Porsche неоднократно ухудшала свои прогнозы в 2025 году и откладывала запуск новых моделей электромобилей.

    С начала 2025 года привилегированные акции Porsche подешевела на 22,2%.

    Porsche Китай электроавтомобиль зарядные сети зарядка

    Последние новости

    17:41

    Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена Аванесяна

    Происшествия
    17:35

    Лукашенко заявил, что в Беларуси будет максимум 10 "Орешников"

    Другие страны
    17:34
    Фото

    Джейхун Байрамов принял Владанку Андрееву в связи с завершением ее дипмиссии

    Внешняя политика
    17:28

    Украинские БПЛА атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе

    Другие страны
    17:27

    Проведение WUF13 в Баку подтверждает роль страны в глобальной повестке урбанизации - МНЕНИЕ

    Внешняя политика
    17:24

    Али Асадов: Транзитные перевозки между Азербайджаном и Турцией продолжают расти

    Инфраструктура
    17:19

    Иран планирует запустить три спутника собственной разработки 28 декабря

    Другие страны
    17:16

    Джевдет Йылмаз назвал главные цели экономсотрудничества Анкары и Баку

    Бизнес
    17:11

    Али Асадов: SOCAR приобретет в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    Лента новостей