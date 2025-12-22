Али Асадов: SOCAR приобретет в Турции электростанцию за $225 млн
Энергетика
- 22 декабря, 2025
- 17:11
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует за $225 млн приобрести электростанцию "Gama Enerji İç Anadolu" (870 МВт), расположенную в Турции.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время выступления на 12-м заседании Азербайджано-Турецкой совместной межправительственной комиссии.
Он сообщил, что Соглашение о купле-продаже данного объекта будет подписано 23 декабря на 2-м Азербайджано-Турецком Инвестиционном Форуме.
Асадов отметил, что SOCAR станет владельцем 100% доли в упомянутой электростанции.
Последние новости
17:41
Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена АванесянаПроисшествия
17:35
Лукашенко заявил, что в Беларуси будет максимум 10 "Орешников"Другие страны
17:34
Фото
Джейхун Байрамов принял Владанку Андрееву в связи с завершением ее дипмиссииВнешняя политика
17:28
Украинские БПЛА атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионеДругие страны
17:27
Проведение WUF13 в Баку подтверждает роль страны в глобальной повестке урбанизации - МНЕНИЕВнешняя политика
17:24
Али Асадов: Транзитные перевозки между Азербайджаном и Турцией продолжают растиИнфраструктура
17:19
Иран планирует запустить три спутника собственной разработки 28 декабряДругие страны
17:16
Джевдет Йылмаз назвал главные цели экономсотрудничества Анкары и БакуБизнес
17:11