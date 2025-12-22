İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Baş nazir: "SOCAR "Gama Enerji İç Anadolu"nu 225 milyon dollara alacaq"

    Energetika
    • 22 dekabr, 2025
    • 17:01
    Baş nazir: SOCAR Gama Enerji İç Anadolunu 225 milyon dollara alacaq
    Əli Əsədov

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Türkiyədə yerləşən "Gama Enerji İç Anadolu" elektrik stansiyasını (870 MVt) 225 milyon dollara əldə etməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 12-ci iclasında çıxışı zamanı deyib.

    O bildirib ki, bununla bağlı sabah 2-ci Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumununda Saziş imzalanacaq.

    Ə.Əsədov qeyd edib ki, SOCAR adıçəkilən elektrik stansiyasının 100 % payına sahib olacaq.

    SOCAR Azərbaycan Türkiyə "Gama Enerji İç Anadolu" Baş nazir Əli Əsədov
    Али Асадов: SOCAR приобретет в Турции электростанцию за $225 млн
    SOCAR plans to acquire 870 MW power plant in Türkiye for $225M

