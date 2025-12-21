Dumanla əlaqədar magistral yollarda görmə məsafəsi məhdudlaşacaq
Ekologiya
- 21 dekabr, 2025
- 14:16
Azərbaycanın avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Dekabrın 22-də gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının görünüş məsafəsinin 500-1000 m-dək məhdudlaşacağı ehtimalı var.
