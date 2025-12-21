İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ekologiya
    • 21 dekabr, 2025
    • 14:16
    Dumanla əlaqədar magistral yollarda görmə məsafəsi məhdudlaşacaq

    Azərbaycanın avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Dekabrın 22-də gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının görünüş məsafəsinin 500-1000 m-dək məhdudlaşacağı ehtimalı var.

