    Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxır

    • 29 yanvar, 2026
    • 22:48
    Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxır

    Türkiyə, Avropanın müdafiə qabiliyyətlərini artırması lazım olduğu üçün aparıcı Qərb ölkələrini gələcək təhlükəsizlik arxitekturasını birlikdə müzakirə etməyə dəvət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "Əl-Cəzirə"yə verdiyi müsahibədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, NATO transatlantik icma üçün təhlükəsizlik əməkdaşlığının əsas platforması olaraq qalır: "Fəaliyyət göstərə bildiyi müddətcə, Avropa, Amerika və transatlantik təhlükəsizliyin məqsədlərinə xidmət edir. Amma ABŞ və Avropa arasında bölünmüş vəziyyətdə olduğumuzu görsək, düşünürəm ki, Avropa müdafiə qabiliyyətlərini hər hansı bir vasitə ilə artırmalıdır. Biz təklif edirik ki, Böyük Britaniya, Türkiyə və bəzi əsas Avropa ölkələri bir araya gəlib Avropa üçün yeni təhlükəsizlik arxitekturasının necə olacağı və bu, bizim dayanıqlığımızı, gücümüzü və çəkindirmə qabiliyyətimizi gücləndirəcək şəkildə necə olacağı barədə keyfiyyətli müzakirələr aparsınlar".

    O, transatlantik icma daxilində ciddi problemlərin olduğunu təsdiqləyib: "Buraya Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibə, ABŞ-nin mövqeyinin dəyişməsi və digər məsələlər daxildir. Amerikanın Avropa təhlükəsizlik arxitekturasından çıxması avropalılar üçün ciddi narahatlıq doğurur. ABŞ-ın müqavilələrdən, Qrenlandiya məsələsindən və tariflərdən çıxması kimi", - deyə nazir qeyd edib.

    Avropada yeni bir təhlükəsizlik arxitekturası yaratmaq ehtiyacını izah edən Fidan qeyd edib ki, bölgədə kollektiv və effektiv təhlükəsizlik potensialı olmadan ölkələr Amerika təhlükəsizlik çətirinin əbədi qorunma təmin edəcəyini gözləyərək müxtəlif güclər ətrafında fırlanmalı olacaqlar:

    "Beləliklə, bu bölgədə öz ağırlıq mərkəzimizi yaratmalıyıq. Sonra özümüzü transatlantik birlikdən, Çindən və ya Rusiyadan uzaqlaşdırmaq məcburiyyətində qalmayacağıq. Nəticədə böyük güclərlə yüksək keyfiyyətli əməkdaşlıq qura biləcəyik".

    Глава МИД Турции: Америка выходит из архитектуры безопасности Европы

