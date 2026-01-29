İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxır

    Region
    • 29 yanvar, 2026
    • 22:48
    Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxır

    Türkiyə, Avropanın müdafiə qabiliyyətlərini artırması lazım olduğu üçün aparıcı Qərb ölkələrini gələcək təhlükəsizlik arxitekturasını birlikdə müzakirə etməyə dəvət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "Əl-Cəzirə"yə verdiyi müsahibədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, NATO transatlantik icma üçün təhlükəsizlik əməkdaşlığının əsas platforması olaraq qalır: "Fəaliyyət göstərə bildiyi müddətcə, Avropa, Amerika və transatlantik təhlükəsizliyin məqsədlərinə xidmət edir. Amma ABŞ və Avropa arasında bölünmüş vəziyyətdə olduğumuzu görsək, düşünürəm ki, Avropa müdafiə qabiliyyətlərini hər hansı bir vasitə ilə artırmalıdır. Biz təklif edirik ki, Böyük Britaniya, Türkiyə və bəzi əsas Avropa ölkələri bir araya gəlib Avropa üçün yeni təhlükəsizlik arxitekturasının necə olacağı və bu, bizim dayanıqlığımızı, gücümüzü və çəkindirmə qabiliyyətimizi gücləndirəcək şəkildə necə olacağı barədə keyfiyyətli müzakirələr aparsınlar".

    O, transatlantik icma daxilində ciddi problemlərin olduğunu təsdiqləyib: "Buraya Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibə, ABŞ-nin mövqeyinin dəyişməsi və digər məsələlər daxildir. Amerikanın Avropa təhlükəsizlik arxitekturasından çıxması avropalılar üçün ciddi narahatlıq doğurur. ABŞ-ın müqavilələrdən, Qrenlandiya məsələsindən və tariflərdən çıxması kimi", - deyə nazir qeyd edib.

    Avropada yeni bir təhlükəsizlik arxitekturası yaratmaq ehtiyacını izah edən Fidan qeyd edib ki, bölgədə kollektiv və effektiv təhlükəsizlik potensialı olmadan ölkələr Amerika təhlükəsizlik çətirinin əbədi qorunma təmin edəcəyini gözləyərək müxtəlif güclər ətrafında fırlanmalı olacaqlar:

    "Beləliklə, bu bölgədə öz ağırlıq mərkəzimizi yaratmalıyıq. Sonra özümüzü transatlantik birlikdən, Çindən və ya Rusiyadan uzaqlaşdırmaq məcburiyyətində qalmayacağıq. Nəticədə böyük güclərlə yüksək keyfiyyətli əməkdaşlıq qura biləcəyik".

    Türkiyə NATO XİN Hakan Fidan
    Глава МИД Турции: Америка выходит из архитектуры безопасности Европы

    Son xəbərlər

    20:41

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib

    Futbol
    20:41

    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Xarici siyasət
    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti