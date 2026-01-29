İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıb

    İnfrastruktur
    • 29 yanvar, 2026
    • 22:59
    Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıb

    Cənubi Muğan kanalına suyun verilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, buna səbəb Bəhramtəpə Hidroqovşağında aparılan təmir-bərpa işləridir.

    Kanala suyun verilişinin 10–12 gün müddətində bərpa olunacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Cənubi Muğan kanalı 1960-cı ildə istismara verilib. Uzunluğu 65 kilometr olan kanal İmişli, Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarında istifadə olunur.

    Cənubi Muğan kanalı suyun verilməsi

    Son xəbərlər

    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    23:01
    Video

    Abşeron Gənclər şəhərciyində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

    Hadisə
    22:59

    Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıb

    İnfrastruktur
    22:59

    Rəsmi Ankara Kiyevlə Moskvanın sülhə çox yaxınlaşdığını hesab edir

    Region
    22:48

    Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxır

    Digər
    22:41

    Fidandan ərəb ölkələrinə çağırış: Hegemon dövlətlər gedəndə daha pis bir miras qoyur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti