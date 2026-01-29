Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıb
İnfrastruktur
- 29 yanvar, 2026
- 22:59
Cənubi Muğan kanalına suyun verilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, buna səbəb Bəhramtəpə Hidroqovşağında aparılan təmir-bərpa işləridir.
Kanala suyun verilişinin 10–12 gün müddətində bərpa olunacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Cənubi Muğan kanalı 1960-cı ildə istismara verilib. Uzunluğu 65 kilometr olan kanal İmişli, Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarında istifadə olunur.
