    Премьер и министр обороны Бельгии отправились в Украину

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после саммита ЕС отправился в Украину в сопровождении министра обороны Тео Франкена.

    Как передает Report, об этом Франкен написал в соцсети X.

    "На А400M вместе в Украину. Наш первый визит за границу (за пределы ЕС - ред.)", - говорится в публикации.

    Ранее Де Вевер полностью поддержал "вечную блокировку" российских активов в бельгийской юрисдикции, что позволит его стране многие годы собирать налоги с доходов от реинвестирования этих денег. Это даст бюджету Бельгии порядка €1-1,5 млрд в год, что очень важно для провозглашенной Де Вевером и Франкеном программы милитаризации Бельгии в рамках НАТО.

    С начала войны Бельгия поставляла в Украину боеприпасы и стрелковое оружие производства компании FN Herstal, а также прототипы и серийные образцы морских беспилотников.

