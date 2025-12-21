Джевдет Йылмаз: Мы верим, что Азербайджан и Армения вскоре подпишут мирное соглашение - ИНТЕРВЬЮ

Делегация под руководством вице-президента Турции Джевдета Йылмаза 22 декабря посетит Азербайджан для участия в 12-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В интервью турецкому бюро Report в преддверии визита Джевдет Йылмаз рассказал о повестке комиссии, развитии экономических связей в регионе, турецко-армянских отношениях в контексте мирного урегулирования между Баку и Ереваном:

- Господин Джевдет, какие вопросы будут обсуждаться в рамках заседания Совместной межправкомиссии?

- Мы совместно с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым проведем 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии в Баку. Мы рассматриваем эту встречу как стратегическую консультационную платформу в рамках концепции "Одна нация - два государства" для укрепления двусторонних связей. Как две братские и союзнические страны, мы обсудим возможности расширения сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, промышленности, технологий, сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности, окружающей среды, транспорта, связи, образования, здравоохранения, управления чрезвычайными ситуациями, финансов, миграции и диаспорских вопросов.

Мы хотим, чтобы успешные политические связи двух стран нашли отражение и в экономическом сотрудничестве посредством конкретных шагов, в частности увеличения взаимных инвестиций, упрощения условий взаимной торговли и создания совместного производства.

По итогам заседания мы подпишем Протокол 12-го заседания комиссии и План действий, включающий конкретные элементы сотрудничества в вышеупомянутых направлениях. Этот документ определит дорожную карту для турецко-азербайджанских экономических отношений на предстоящий период.

Как вы знаете, 8 мая 2024 года мы провели в Анкаре 11-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией. Большую часть целей, включенных в подписанный на нем План действий, мы успешно реализовали. Это говорит о том, что сильная политическая воля правительств обоих государств приводит к конкретным результатам.

- Тема открытия границ между Турцией и Арменией является актуальной в последнее время, также есть прогресс в отношениях Баку и Еревана. Может ли этот прогресс открыть путь для реализации региональных экономических проектов?

- Азербайджан и Армения ускоренными темпами движутся к установлению прочного мира, что весьма отрадно. Вашингтонские договоренности, достигнутые лидерами двух стран при участии США 8 августа, в частности совместная декларация, отражающая открытие региональных транспортных и коммуникационных линий, являются важными этапами в процессе урегулирования.

Проект TRIPP ("Маршрут Трампа для развития и процветания"), реализация которого предусмотрена в рамках этих договоренностей, чрезвычайно важен для экономической интеграции на Южном Кавказе.

Прогресс не ограничился лишь дипломатическими шагами, но также подкрепляется конкретными экономическими действиями. Азербайджан снял ограничения на транзит грузов, действовавшие со времен оккупации Карабаха, и осуществил первый экспорт нефти в Армению спустя более 30 лет.

Все эти шаги демонстрируют волю обеих стран к прочному миру и сотрудничеству в регионе. Мы верим, что это взаимодействие еще больше углубится с подписанием мирного соглашения.

Эти реалии, несомненно, оказывают положительное влияние на процесс нормализации турецко-армянских отношений. Анкара продолжит усилия, направленные на установление мира и стабильности для регионального развития и общего процветания, которые прилагались нами с самого начала.

- Как вы оцениваете ход процесса мирного строительства на Южном Кавказе и что думаете о возможных результатах?

- Прекращение 30-летней оккупации азербайджанских территорий создало историческую возможность для мира на Южном Кавказе. После антитеррористической операции 19 сентября 2023 года и установления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом региональный дисбаланс сместился в сторону прочного мира.

Были достигнуты значительные успехи в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, проводимых на двусторонней основе. Наиболее важным из них является согласование текста мирного соглашения. Комиссии по делимитации границ подготовили и приняли Совместные уставы и приступили к работе. Этот процесс был подкреплен достигнутыми в Вашингтоне договоренностями. Враждебность осталась в прошлом, конфликт и нестабильность, господствовавшие в регионе 30 лет, уступают место проектам сотрудничества и развития. Мы высоко ценим общую волю и усилия Баку и Еревана в этом направлении.

В эпоху растущих глобальных конфликтов и неопределенности шаги, предпринимаемые в направлении устойчивой стабильности и развития на Южном Кавказе, показывают, что регион превращается в новый геополитический узел, ориентированный на сотрудничество. Регион выделяется своим уникальным географическим положением, объединяющим стратегические связи между Востоком и Западом, энергетические и торговые коридоры, развивающиеся экономические сети. В нынешней международной среде, где возрастает важность безопасности энергоснабжения, диверсифицируются цепочки поставок и развиваются новые транспортные маршруты, Южный Кавказ продолжает повышать свою региональную значимость для глобальной экономики и дипломатии.

Мы верим, что эта историческая возможность для будущего региона не будет упущена, что необходимые условия для подписания мирного соглашения будут созданы в кратчайшие сроки, и что все это приведет к новым позитивным процессам в регионе в ближайшем будущем. Несомненно, достигнутое благосостояние и стабильность будут иметь влияние и за пределами региона, что внесет значительный вклад в формирование глобальной динамики в направлении мира и стабильности.

- По вашему мнению, наблюдаются ли какие-либо угрозы, которые могли бы способствовать повторному росту напряженности в регионе?

- Правильное управление этими новыми возможностями для регионального сотрудничества имеет большое значение для достижения прочного мира. Конечно, растущие геополитические и экономические интересы также могут привести к конкуренции. Важно, чтобы эта конкуренция была направлена не на конфликт, а на сотрудничество, основанное на принципе взаимной выгоды.

В этом контексте большое значение имеет формирование всех проектов сотрудничества на основе уважения суверенитета и территориальной целостности вовлеченных стран, и важно, чтобы третьи стороны также конструктивно подходили к этому процессу.

Турция продолжит вносить вклад в укрепление регионального диалога и доверия путем дипломатии и всеобъемлющего и конструктивного подхода. В этом смысле мы решительно готовы поддержать все механизмы сотрудничества, которые будут созданы в регионе, особенно Платформу регионального сотрудничества 3+3.

Мы уверены, что в ближайшее время благодаря транспортным, энергетическим и торговым связям, построенными на фундаменте мира, Южный Кавказ станет одним из центров стабильности и процветания.