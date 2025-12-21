Национальный лидер туркменского народа поздравил президента Ильхама Алиева

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета (Халк маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

    От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

    Приятно отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика смогла достичь значительных успехов в социально-экономическом развитии и последовательном повышении уровня жизни народа.

    Я с особой теплотой вспоминаю нашу встречу в городе Габала, прошедшей в рамках моего визита в Вашу страну для участия в Саммите Организации тюркских государств. Твердо убежден, что туркмено-азербайджанское сотрудничество нашими совместными усилиями будет и далее развиваться и углубляться на благо наших братских народов.

    Хочу выразить благодарность за Ваш большой личный вклад и глубокое внимание, которое Вы уделяете укреплению и развитию двусторонних отношений между нашими странами.

    Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, прогресса и дальнейшего процветания".

    Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: Türkmənistan-Azərbaycan əməkdaşlığı bundan sonra da inkişaf edəcək

