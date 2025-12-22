Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЕБРР обновил текущий портфель проектов по Азербайджану

    Финансы
    • 22 декабря, 2025
    • 10:22
    ЕБРР обновил текущий портфель проектов по Азербайджану

    По состоянию на 30 ноября 2025 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 906 млн евро.

    Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 40% портфеля приходится на частный сектор.

    При этом в настоящее время активными являются 34 проекта.

    Только в 2025 году банк профинансировал 8 проектов на сумму 69 млн долларов.

    По сравнению с показателем на 31 октября 2025 года, объем портфеля сократился на 2,05%, или на 19 млн евро.

    Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 91% (822 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 6% (57 млн евро) приходится на финансовые институты, еще 3% (28 млн евро) - на корпоративный сектор.

    В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан 3,678 млрд евро на реализацию 199 проектов.

    Объем операционных активов банка в стране на 30 ноября 2025 года составил 695 млн евро, сократившись на 0,71% (5 млн евро) по сравнению с показателем на 31 октября текущего года.

    Отметим, что в 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на общую сумму 199 млн евро на финансирование восьми проектов в Азербайджане, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.

