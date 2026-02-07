Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В МИД Армении обсудили прогресс в отношениях с Азербайджаном и Турцией

    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 19:09
    В МИД Армении обсудили прогресс в отношениях с Азербайджаном и Турцией

    В Министерстве иностранных дел Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание, на котором был представлен отчет по итогам проделанной работы в 2025 году.

    Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", на заседании был отмечен успешный прогресс в развитии внешнеполитических связей страны после завершения конфликта между Ереваном и Баку.

    "Армения продолжала работать над обеспечением мира в 2025 году, активно содействуя установлению, укреплению и институционализации мира с Азербайджаном", - говорится в отчете, представленном главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

    Отмечается, что на мероприятии были обсуждены наиболее важные события, зафиксированные в мирном процессе, включая согласование и подписание текста мирного соглашения, Вашингтонские соглашения между США, Арменией и Азербайджаном в целом, шаги и инициативы, направленные на укрепление доверия между государствами.

    Также обсуждался интенсивный процесс нормализации отношений с Турцией, его развитие и ожидания, а также углубление партнерства с США и ЕС. В ходе обсуждения были затронуты региональные события и вопросы развития стратегического партнерства с двумя другими соседними странами, Грузией и Ираном.

    Премьер Пашинян подчеркнул важность последовательной реализации намеченных внешнеполитических приоритетов с учетом новых реалий и возможностей, возникающих в регионе и мире.

    МИД Армении мирный процесс Азербайджан Турция Арарат Мирзоян Никол Пашинян
    Ermənistan XİN-də Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər müzakirə edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    19:56

    Число погибших при взрыве в шахте в Индии возросло до 27

    Другие страны
    19:53

    В Пакистане задержали организатора теракта в Исламабаде

    Другие страны
    19:41

    Зеленский заявил о значимом ущербе энергетике и поручил усилить огневые группы ПВО

    Другие страны
    19:24

    В Сумгайыте четверо членов одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    19:09

    В МИД Армении обсудили прогресс в отношениях с Азербайджаном и Турцией

    В регионе
    19:08

    На западе Ирана задержаны 11 членов группировки PJAK

    В регионе
    18:55

    Орбан заявил о приближении ЕС и НАТО к прямому конфликту с Россией

    Другие страны
    18:49

    В ДТП с автобусом на севере Индии погибли шесть человек

    Другие страны
    18:45

    Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    Лента новостей