İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ermənistan XİN-də Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər müzakirə edilib

    Region
    • 07 fevral, 2026
    • 19:27
    Ermənistan XİN-də Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər müzakirə edilib

    Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) baş nazir Nikol Paşinyanın rəhbərliyi ilə iclas keçirilib və 2025-ci ildə görülmüş işlərin yekunlarına dair hesabat təqdim olunub.

    "Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, iclasda Bakı ilə İrəvan arasında müharibə başa çatdıqdan sonra ölkənin xarici siyasət əlaqələrinin inkişafında uğurlu irəliləyiş qeyd edilib.

    "Ermənistan 2025-ci ildə sülhün təmin edilməsi istiqamətində işləməyə davam edib, Azərbaycanla sülhün bərqərar olmasına, möhkəmləndirilməsinə və institusionallaşdırılmasına fəal şəkildə yardım göstərib", - Ermənistan XİN başçısı Ararat Mirzoyanın təqdim etdiyi hesabatda deyilir.

    İclasda sülh prosesində qeydə alınmış ən mühüm hadisələr, o cümlədən sülh sazişi mətninin razılaşdırılması və imzalanması, ABŞ, Ermənistan və Azərbaycan arasında Vaşinqton sazişləri, ümumilikdə dövlətlər arasında etimadın möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş addımlar və təşəbbüslər müzakirə edilib.

    Həmçinin Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması prosesi, inkişafı və gözləntilər, eləcə də ABŞ və Avropa İttifaqı (Aİ) ilə tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi müzakirə olunub. Müzakirə zamanı regional hadisələr, Gürcüstan və İranla strateji tərəfdaşlığın inkişafı məsələlərinə də toxunulub.

    Paşinyan regionda və dünyada yaranan yeni reallıqlar və imkanları nəzərə alaraq xarici siyasət prioritetlərinin ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Ermənistan XİN Nikol Paşinyan Azərbaycan-Türkiyə sülh və əməkdaşlıq
    В МИД Армении обсудили прогресс в отношениях с Азербайджаном и Турцией

    Son xəbərlər

    19:45

    Deputat: Məktəblərdə etik ünsiyyət qaydalarının daha sərt şəkildə qorunması vacibdir

    Elm və təhsil
    19:36

    Hindistanın şimalında avtobus qəzasında altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:27

    Ermənistan XİN-də Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər müzakirə edilib

    Region
    19:19

    Sumqayıtda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    19:14

    "Mançester Yunayted" İngiltərə çempionatında ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    19:06

    "Bloomberg": Aİ müdafiəyə əlavə vəsait ayırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:00

    İranın qərbində PJAK qruplaşmasının 11 üzvü saxlanılıb

    Region
    18:44

    Zelenski: Bu müharibəni bitirməli olan məhz Rusiyadır

    Digər ölkələr
    18:39

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti