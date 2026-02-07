Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Пакистане задержали организатора теракта в Исламабаде

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 19:53
    В Пакистане задержали организатора теракта в Исламабаде

    Пакистанские силы безопасности задержали организатора теракта в Исламабаде, совершенного рядом с мечетью, в котором погибли более 30 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The News.

    Согласно информации, вместе с организатором также были арестованы три его пособника.

    Операция по поимке злоумышленников проводилась в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. По словам источников издания в правоохранительных органах, организатор нападения был связан с террористической группировкой ИГИЛ и прошел подготовку в Афганистане.

    В ходе задержания боевиков погиб сотрудник сил безопасности, еще трое получили ранения.

    Напомним, что в результате теракта, совершенного 6 февраля, погиб по меньшей мере 31 человек, еще 169 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя ИГИЛ.

    Пакистан теракт задержание
