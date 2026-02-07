В Пакистане задержали организатора теракта в Исламабаде

Пакистанские силы безопасности задержали организатора теракта в Исламабаде, совершенного рядом с мечетью, в котором погибли более 30 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The News.

Согласно информации, вместе с организатором также были арестованы три его пособника.

Операция по поимке злоумышленников проводилась в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. По словам источников издания в правоохранительных органах, организатор нападения был связан с террористической группировкой ИГИЛ и прошел подготовку в Афганистане.

В ходе задержания боевиков погиб сотрудник сил безопасности, еще трое получили ранения.

Напомним, что в результате теракта, совершенного 6 февраля, погиб по меньшей мере 31 человек, еще 169 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя ИГИЛ.