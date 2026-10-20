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    В Азербайджане с 2027 года внедрят цифровую энергетическую паспортизацию зданий

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 12:39
    В Азербайджане с 2027 года внедрят цифровую энергетическую паспортизацию зданий

    В Азербайджане с 1 января 2027 года планируется внедрить цифровую энергетическую паспортизацию зданий для оценки их энергоэффективности и более эффективного управления потреблением.

    Как сообщает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

    По его словам, наряду с расширением использования солнечной и ветровой энергии важно сокращать энергопотери в промышленности, зданиях и коммунальном хозяйстве, внедрять энергосберегающие технологии и цифровое управление.

    Шахбазов отметил, что число энергоменеджеров выросло до 115, а также выдано 12 квалификационных аттестатов по энергоаудиту. Информационная система энергоэффективности объединит данные о потреблении, аудите и отчетности в единой цифровой среде, что позволит точнее анализировать и контролировать ситуацию.

    Министр добавил, что подготовлено 17 проектов технических регламентов по экодизайну и энергетической маркировке продукции - от бытовой техники до промышленного оборудования. Эти требования позволят потребителям выбирать товары с учетом не только цены покупки, но и будущих расходов на энергию.

    Пярвиз Шахбазов Министерство энергетики Азербайджана
    Azərbaycanda rəqəmsal enerji pasportlaşdırılmasının tətbiqinə hazırlıq görülür
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