В Азербайджане с 2027 года внедрят цифровую энергетическую паспортизацию зданий

В Азербайджане с 1 января 2027 года планируется внедрить цифровую энергетическую паспортизацию зданий для оценки их энергоэффективности и более эффективного управления потреблением.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

По его словам, наряду с расширением использования солнечной и ветровой энергии важно сокращать энергопотери в промышленности, зданиях и коммунальном хозяйстве, внедрять энергосберегающие технологии и цифровое управление.

Шахбазов отметил, что число энергоменеджеров выросло до 115, а также выдано 12 квалификационных аттестатов по энергоаудиту. Информационная система энергоэффективности объединит данные о потреблении, аудите и отчетности в единой цифровой среде, что позволит точнее анализировать и контролировать ситуацию.

Министр добавил, что подготовлено 17 проектов технических регламентов по экодизайну и энергетической маркировке продукции - от бытовой техники до промышленного оборудования. Эти требования позволят потребителям выбирать товары с учетом не только цены покупки, но и будущих расходов на энергию.