    Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в мечети в Исламабаде

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 15:36
    Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в мечети в Исламабаде

    Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в мечети в столице Пакистана Исламабаде, унесшего жизни свыше 30 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте информагентства Amaq News Agency, который связан с группировкой.

    В нем говорится о том, что нападавший прибыл на место, открыл огонь по охранникам, пытавшимся остановить его у главных ворот, и привел в действие пояс со взрывчаткой.

    Отметим, что теракт произошел вчера. Помимо жертв, при взрыве пострадали 169 человек.

    Пакистан ИГИЛ взрыв Исламабад мечеть
    İŞİD İslamabadda məsciddə törədilən terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb
    Islamic State affiliate claims resposibility for Islamabad mosque bombing
    Лента новостей