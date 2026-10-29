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    Азербайджан определил приоритеты конкурентной политики на 2027–2029 годы

    Бизнес
    • 29 октября, 2026
    • 09:29
    Азербайджан определил приоритеты конкурентной политики на 2027–2029 годы

    Азербайджан в 2027-2029 годах сосредоточит конкурентную политику на укреплении конкурентной нейтральности, оценке барьеров для выхода на рынок, диагностике рынков и развитии регулирования на основе данных.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил председатель Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Азербайджана Эльнур Багиров на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    По его словам, эти направления закреплены в Национальном плане действий по развитию конкуренции и предотвращению монополистической деятельности на 2027-2029 годы.

    Багиров отметил, что современная конкурентная политика должна постоянно адаптироваться к стремительно меняющимся рыночным отношениям. Цифровизация, появление новых бизнес-моделей, технологические изменения в инфраструктурных отраслях и процессы в глобальных цепочках поставок требуют непрерывного совершенствования инструментов антимонопольного регулирования.

    "В этих условиях задача антимонопольных органов заключается в формировании среды, которая расширяет возможности для выхода на рынок и стимулирует предпринимательскую деятельность и инвестиции. В Азербайджане в этом направлении проведены важные правовые и институциональные реформы. Кодекс конкуренции создал основу для применения конкурентного законодательства в соответствии с современными требованиями", - сказал он.

    Глава агентства также рассказал о практической работе ведомства. В 2026 году были расследованы случаи недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением, а также действия субъектов естественных монополий. При наличии предусмотренных законом оснований возбуждались дела и принимались соответствующие решения.

    В частности, по делам в сфере электроснабжения были выданы обязательные для исполнения предписания об устранении действий, затрагивающих права и интересы потребителей.

    В ряде случаев хозяйствующие субъекты добровольно устраняли нарушения еще в ходе расследования, что в агентстве рассматривают как положительный результат.

    "Этот опыт показывает, что эффективный контроль позволяет применять меры ответственности, добиваться прекращения нарушений и предупреждать их повторение", - подчеркнул Багиров.

    Эльнур Багиров Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Содружество независимых государств (СНГ)
    Elnur Bağırov: "Azərbaycan yaxın 3 il üçün rəqabət siyasətinin prioritetlərini müəyyən edib"
    Elnur Baghirov: Azerbaijan has set competition policy priorities for 2027–2029
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