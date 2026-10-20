В Азербайджане введут долгосрочное разрешение на проживание для отдельных категорий иностранцев

В Азербайджане будет предоставлено долгосрочное разрешение на временное проживание для отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в Миграционный кодекс.

Проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Проект также предусматривает расширение перечня категорий лиц, которым не требуется получать разрешение на работу.

Так, предлагается включить в этот перечень руководителя и заместителей резидента агропарка, если он является юридическим лицом, а также агрономов, специалистов по садоводству и ветеринарных врачей с соответствующим опытом, привлеченных резидентом к работе на территории Азербайджана.

Разрешения будут предусмотрены с 1 января 2027 года по 1 января 2032 года.