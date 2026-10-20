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    В Азербайджане введут долгосрочное разрешение на проживание для отдельных категорий иностранцев

    Милли Меджлис
    • 20 октября, 2026
    • 12:31
    В Азербайджане введут долгосрочное разрешение на проживание для отдельных категорий иностранцев

    В Азербайджане будет предоставлено долгосрочное разрешение на временное проживание для отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства.

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в Миграционный кодекс.

    Проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

    Проект также предусматривает расширение перечня категорий лиц, которым не требуется получать разрешение на работу.

    Так, предлагается включить в этот перечень руководителя и заместителей резидента агропарка, если он является юридическим лицом, а также агрономов, специалистов по садоводству и ветеринарных врачей с соответствующим опытом, привлеченных резидентом к работе на территории Азербайджана.

    Разрешения будут предусмотрены с 1 января 2027 года по 1 января 2032 года.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Иностранцы и лица без гражданства
    Əcnəbi aqronom, bağçılıq üzrə mütəxəssis və baytar həkimlərə Azərbaycanda yaşamaq icazəsi veriləcək
    Azerbaijan to grant residence permits to foreign agronomists, veterinarians
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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