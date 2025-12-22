İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 22 dekabr, 2025
    • 11:04
    EBRD Azərbaycan üzrə cari layihə portfelini yeniləyib

    Bu il noyabrın 30-na Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Azərbaycandakı cari kredit portfeli 906 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir.

    "Report" EBRD-ə istinadən xəbər verir ki, bunun 40 %-i özəl sektorun payına düşür.

    Hazırda 34 layihə aktivdir.

    Təkcə 2025-ci ildə bank 69 milyon ABŞ dolları dəyərində 8 layihəni maliyyələşdirib.

    Oktyabrın 31-nə olan göstərici ilə müqayisədə portfelin həcmi 2,05 % və ya 19 milyon avro azalıb.

    EBRD-nin məlumatına əsasən, cari portfelin əsas hissəsi – 91 %-i və yaxud 822 milyon avrosu davamlı infrastrukturun inkişafına, 6 %-i və yaxud 57 milyon avrosu maliyyə institutlarına, 3 %-i və yaxud 28 milyon avrosu isə korporativ sektora yönəldilib.

    Ümumilikdə EBRD Azərbaycanda 199 layihənin həyata keçirilməsinə 3,678 milyard avro investisiya yatırıb.

    Bankın ölkədəki əməliyyat aktivlərinin dəyəri noyabrın 30-na 695 milyon avro təşkil edib. Bu, oktyabrın 31-i ilə müqayisədə 0,7 % və yaxud 5 milyon avro azdır.

    Ötən il EBRD Azərbaycanda 8 layihənin maliyyələşdirilməsi üçün ümumilikdə 199 milyon avro kredit ayırıb. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə 27,6 % və yaxud 43 milyon avro çoxdur.

    ЕБРР обновил текущий портфель проектов по Азербайджану
    EBRD loan portfolio in Azerbaijan reaches €906M as of late November 2025

