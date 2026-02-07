Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Зеленский заявил о значимом ущербе энергетике и поручил усилить огневые группы ПВО

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 19:41
    Зеленский заявил о значимом ущербе энергетике и поручил усилить огневые группы ПВО

    По всей Украине наблюдаются серьезные повреждения энергетической инфраструктуры после массированных российских ударов.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания, на котором были заслушаны доклады из всех областей страны.

    "Россияне применили более 400 дронов, и значительная часть – "шахеды". Также почти 40 ракет разных типов. Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: массовые отключения. Россия не демонстрирует готовности к окончанию этой войны в ближайшее время, продолжая политику фактического уничтожения Украины", - написал он в телеграм-канале.

    Зеленский указал, что ВС РФ целенаправленно ударили, в частности, по энергетическим объектам, от которых зависит работа украинских атомных станций, что ставит под угрозу не только безопасность Украины, но региона и Европы. Сложная ситуация с энергообеспечением наблюдается в Киеве и Киевской области, Харьковской, Черниговской областях, Сумщине, Полтавщине и других.

    По его словам, МВД Украины создает дополнительные команды для оперативной работы на энергообъектах западных областей для ликвидации последствий российских ударов.

    Зеленский также поручил руководителям областей, Воздушным силам ВСУ и Минобороны обеспечить дополнительное усиление мобильных огневых групп ПВО в определенных областях для более эффективной защиты неба.

    Владимир Зеленский российско-украинская война ПВО энергетика удары по энергетической инфраструктуре
    Лента новостей