Energetikaya dəyən ziyandan danışan Zelenski HHM-in gücləndirilməsi tapşırığını verib
- 07 fevral, 2026
- 20:13
Rusiya tərəfindən həyata keçirilən kütləvi hücumlardan sonra bütün Ukrayna ərazisində enerji infrastrukturuna ciddi ziyan vurulub.
"Report" xəbər verir ki, bu, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin ölkənin bütün vilayətlərinin hesabatları səsləndirilən müşavirənin yekunlarına dair açıqlamasında yer alıb.
"Rusiya 400-dən çox dron tətbiq edib və onların əhəmiyyətli hissəsi "Shahed"lərdir. Həmçinin təxminən 40 raket istifadə olunub. Təəssüf ki, enerji obyektlərinə əhəmiyyətli ziyan dəyib və bu, praktiki olaraq bütün ölkədə enerji vəziyyətinə təsir göstərib: kütləvi elektrik kəsilmələri baş verir. Rusiya yaxın zamanda bu müharibəni bitirməyə hazır olduğunu nümayiş etdirmir, Ukraynanın faktiki məhv edilməsi siyasətini davam etdirir", - o, "Telegram" kanalında yazıb.
Zelenski qeyd edib ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri məqsədyönlü şəkildə, xüsusilə Ukraynanın atom elektrik stansiyalarının fəaliyyətindən asılı olan enerji obyektlərinə zərbələr endirib. Bu da yalnız Ukraynanın deyil, regionun və Avropanın təhlükəsizliyini təhdid altına alır. Kiyev, Xarkov, Çerniqov vilayətləri, Sumı, Poltava və digər bölgələrdə enerji təchizatı ilə bağlı çətin vəziyyət müşahidə olunur.
Onun sözlərinə görə, Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi qərb vilayətlərindəki enerji obyektlərində Rusiya zərbələrinin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün operativ iş aparmaq məqsədilə əlavə komandalar yaradır.
Zelenski həmçinin daha səmərəli müdafiə üçün müəyyən vilayətlərdə mobil hava hücumundan müdafiəyə aid atəş qruplarının gücləndirilməsini tapşırıb.