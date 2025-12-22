АБР поддержит в цифровизации торговых документов в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) одобрил региональную техническую помощь для реализация второй фазы интегрированной торговой повестки Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) до 2030 года "Ускорение цифровой торговли (Субпроект 3)".

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект охватывает Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Проект стоимостью в 900 тыс. долларов США планируется профинансировать через Фонд электронная Азия и партнерство знаний Республики Корея.

Субпроект направлен на ускорение цифровизации торговых документов для упрощения операций, а также на продвижение использования типовых правил, принципов и стандартов цифровой торговли, системы управления трансграничными потоками данных и инструментов, способствующих осуществлению трансграничных платежей.

"Признание электронных торговых документов в большинстве стран CAREC пока не получило полного распространения, хотя многие из них приняли цифровые стратегии, но не в полной мере используют типовые правила, принципы и стандарты цифровой торговли. Трансграничные потоки данных, которые лежат в основе цифровой торговли и другой бизнес деятельности, одновременно являясь самостоятельным видом деловой активности, требуют наличия системы управления, учитывающей вопросы конфиденциальности, совместимости, защиты прав потребителей и кибербезопасности", - говорится в информации.

АБР отмечает, что существуют инфраструктурные разрывы по всей цепочке создания ценности в сфере связности, а именно на первом этапе для международных соединений, на среднем этапе для распределения и на последнем этапе для доступа. Принятие трансграничных платежей является серьезной проблемой из-за различий в политике цифровых платежей и несовместимости платежных систем, что ограничивает электронные транзакции.

"Проблемы твердой и мягкой инфраструктуры должны решаться за счет расширения знаний, реализации пилотных проектов и наращивания потенциала. Среди потенциальных результатов проекта - углубление знаний о мерах в области цифровой торговли, разработка инициатив по укреплению обмена данными для цифровой торговли, а также усиление потенциала торговых институтов в сфере выработки политики, координации и реализации соответствующих мер", - отмечает банк.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.