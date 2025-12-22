В Азербайджане заявки на сертификаты происхождения будут приниматься только онлайн

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 22 декабря, 2025
    • 10:36
    В Азербайджане заявки на получение сертификатов происхождения товаров с 1 января 2026 года будут приниматься исключительно через информационную систему E-keyfiyyet.gov.az.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте.

    В ведомстве отметили, что с августа в Баку и регионах были проведены встречи просветительского характера с более чем 300 предпринимателями, занимающимися экспортом. В результате уже 83% сертификатов происхождения оформляются через систему E-keyfiyyet.gov.az.

    Для повышения цифровых навыков предпринимателей подготовлено видеоруководство по использованию модуля "Сертификат происхождения", которое размещено на YouTube-канале агентства и в разделе электронных услуг на портале e-keyfiyyet.gov.az.

    В настоящее время заявки принимаются как через систему E-keyfiyyet.gov.az, так и через сайт Министерства экономики, однако с начала нового года процесс будет полностью переведен в информационную систему E-keyfiyyet.gov.az.

    Azərbaycanda mənşə sertifikatları ilə bağlı müraciətlər yalnız "E-keyfiyyet.gov.az"la qəbul olunacaq

