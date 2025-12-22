В Азербайджане заявки на сертификаты происхождения будут приниматься только онлайн

В Азербайджане заявки на получение сертификатов происхождения товаров с 1 января 2026 года будут приниматься исключительно через информационную систему E-keyfiyyet.gov.az.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте.

В ведомстве отметили, что с августа в Баку и регионах были проведены встречи просветительского характера с более чем 300 предпринимателями, занимающимися экспортом. В результате уже 83% сертификатов происхождения оформляются через систему E-keyfiyyet.gov.az.

Для повышения цифровых навыков предпринимателей подготовлено видеоруководство по использованию модуля "Сертификат происхождения", которое размещено на YouTube-канале агентства и в разделе электронных услуг на портале e-keyfiyyet.gov.az.

В настоящее время заявки принимаются как через систему E-keyfiyyet.gov.az, так и через сайт Министерства экономики, однако с начала нового года процесс будет полностью переведен в информационную систему E-keyfiyyet.gov.az.