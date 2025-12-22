Azərbaycanda mənşə sertifikatları ilə bağlı müraciətlər yalnız "E-keyfiyyet.gov.az"la qəbul olunacaq
- 22 dekabr, 2025
- 09:53
Gələn il yanvarın 1-dən Azərbaycanda mənşə sertifikatları ilə bağlı müraciətlər yalnız "E-keyfiyyet.gov.az" informasiya sistemi üzərindən qəbul olunacaq.
"Report" bu barədə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bununla əlaqədar, avqust ayından Bakıda və regionlarda ixracla məşğul olan 300-dən çox sahibkarlıq subyekti ilə "Mənşə sertifikatı" alt modulundan istifadəyə dair maarifləndirici görüşlər keçirilib. Nəticədə, ümumi təqdim olunan mənşə sertifikatlarının 83 %-i Keyfiyyət informasiya sistemi üzərindən təmin edilib.
Sahibkarların Keyfiyyət informasiya sistemindən istifadə bacarığının artırılması üçün "Mənşə sertifikatı" alt moduluna dair videotəlimat Dövlət Agentliyinin rəsmi "Youtube" kanalında yerləşdirilib. Həmçinin "e-keyfiyyet.gov.az" informasiya sisteminin "Elektron xidmətlər" bölməsinin (https://e-keyfiyyet.gov.az/e-services) "Mənşə sertifikatlarının alınması üçün müraciət" alt bölməsi vasitəsilə də videotəlimatla tanış olmaq mümkündür.
Hazırda mənşə sertifikatlarının əldə olunması üçün müraciətlər həm Keyfiyyət informasiya sistemi (E-keyfiyyet.gov.az), həm də İqtisadiyyat Nazirliyinin internet səhifəsi (economy.gov.az) vasitəsilə hibrid formada həyata keçirilir.