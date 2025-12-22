İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Vəngli, Kolatağ, Daşbulaq və Badaraya ümumilikdə daha 32 ailə yola salınıb

    • 22 dekabr, 2025
    • 12:20
    Ağdərə rayonunun Vəngli və Kolatağ, həmçinin Xocalı rayonunun Daşbulaq və Badara kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Vəngliyə 6 (14 nəfər), Kolatağa 7 (31 nəfər), Badaraya 15 (66 nəfər), Daşbulağa isə 4 ailə (11 nəfər) köçürülür.

    Qeyd edək ki, bununla Vəngliyə 124 (482 nəfər), Kolatağa 33 (120 nəfər), Daşbulağa 34 (133 nəfər), Badaraya isə 28 ailənin (220) daimi qayıdışı təmin ediləcək.

    В Вянгли, Кёлатаг, Дашбулаг и Бадара вернулись еще 32 семьи

