    В Вянгли, Кёлатаг, Дашбулаг и Бадара вернулись еще 32 семьи

    Внутренняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 12:38
    В Вянгли, Кёлатаг, Дашбулаг и Бадара вернулись еще 32 семьи

    Очередные группы бывших вынужденных переселенцев отправились в села Вянгли и Кёлатаг Агдеринского района, а также в села Дашбулаг и Бадара Ходжалинского района.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в Вянгли переселяется 6 семей (14 человек), в Кёлатаг - 7 (31 человек), в Бадара - 15 (66 человек), в Дашбулаг - 4 семьи (11 человек).

    Отметим, что в Вянгли на данный момент уже вернулись 124 семьи (482 человека), в Кёлатаг - 33 семьи (120), в Дашбулаг - 34 семьи (133), в Бадара - 28 семей (220).

