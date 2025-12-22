В Вянгли, Кёлатаг, Дашбулаг и Бадара вернулись еще 32 семьи
Внутренняя политика
- 22 декабря, 2025
- 12:38
Очередные группы бывших вынужденных переселенцев отправились в села Вянгли и Кёлатаг Агдеринского района, а также в села Дашбулаг и Бадара Ходжалинского района.
Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в Вянгли переселяется 6 семей (14 человек), в Кёлатаг - 7 (31 человек), в Бадара - 15 (66 человек), в Дашбулаг - 4 семьи (11 человек).
Отметим, что в Вянгли на данный момент уже вернулись 124 семьи (482 человека), в Кёлатаг - 33 семьи (120), в Дашбулаг - 34 семьи (133), в Бадара - 28 семей (220).
Последние новости
13:15
В Азербайджане 2026 год объявлен "Годом Градостроительства и Архитектуры"Внутренняя политика
13:13
Житель Бадара: Возвращение на родную землю имеет для нас особый смыслВнутренняя политика
13:12
Вице-президент Турции посетил Аллею почетного захороненияВнешняя политика
13:11
Фото
Видео
Акт амнистии исполнен в Бакинском следственном изоляторе - ОБНОВЛЕНО-4Происшествия
13:07
Президент Хорватии поздравил Ильхама АлиеваВнешняя политика
13:03
В Турции ученик тяжело ранил директора школы из винтовкиВ регионе
13:01
Фото
Джевдет Йылмаз побывал в Парке Победы в БакуВнешняя политика
12:56
Кобахидзе: Грузия играет значимую роль в укреплении мира на Южном КавказеВ регионе
12:54