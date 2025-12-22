İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan əsas tədarük bazarından quzu ətinin alışını kəskin artırıb

    Biznes
    • 22 dekabr, 2025
    • 13:31
    Azərbaycan əsas tədarük bazarından quzu ətinin alışını kəskin artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 465,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 114,71 ton quzu əti (təzə və ya soyudulmuş, dondurulmuş) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 5,1 dəfə, kəmiyyət olaraq – 5,6 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Monqolustandan 458,11 min ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 5,7 dəfə çox) 114,53 ton (+5,7 dəfə), Yeni Zelandiyadan 3,89 min ABŞ dolları dəyərində (-61 %) 0,09 ton (-67 %), Belçikadan 2 min ABŞ dolları dəyərində (+2,8 dəfə) 0,06 ton (+20 %) və Avstraliyadan 1,58 min ABŞ dolları dəyərində (+26 dəfə) 0,03 ton (+3 dəfə) məhsul alıb.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 103 ton quzu ətinin 54 %-i Monqolustanın payına düşüb.

