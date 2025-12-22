Азербайджан существенно увеличил закупку баранины

За январь-октябрь текущего года Азербайджан импортировал 114,71 т баранины (свежей или охлажденной, замороженной) на сумму $465,6 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, это в 5,1 раза и в 5,6 раза больше соответственно по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года.

В отчетный период Азербайджан закупил из Монголии 114,53 т (+5,7 раза) продукции на сумму $458,11 тыс. (в 5,7 раза больше, чем годом ранее), из Новой Зеландии - 0,09 т (-67%) на $3,89 тыс. (-61%), из Бельгии - 0,06 т (+20%) на $2 тыс. (+2,8 раза) и из Австралии - 0,03 т (+3 раза) на $1,58 тыс. (+26 раз).