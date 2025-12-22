İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 13:28
    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) rəisi Vüsal Hüseynov dekabrın 26-sı saat 15:00-da Xidmətin aparatında vətəndaş qəbulu keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə DMX məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, qəbulda iştirak etmək istəyənlər şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərlə 25.12.2025-ci il tarixədək Bakı şəhəri, Atatürk Prospekti 189 ünvanında yerləşən Bakı şəhər regional miqrasiya baş idarəsinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər:

    "Qəbula yazılanlardan müraciətin səbəbini aydın və ətraflı göstərməklə şəxsiyyət vəsiqəsini (əcnəbi və vətəndaşığı olmayan şəxs olduğu təqdirdə Azərbaycan Respublikası ərazisində olmasını və ya yaşamasını təsdiq edən müvafiq sənədi, xarici pasportunu və ya digər sərhədkeçmə sənədini), nümayəndə müraciət etdikdə isə əlavə olaraq bunu təsdiqləyən rəsmi sənədləri təqdim etmələri xahiş olunur".

    Dövlət Miqrasiya Xidməti Vüsal Hüseynov Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    13:48
    Foto

    Sərəncam 76 min aztəminatlı ailəni əhatə edəcək, onlara birdəfəlik maddi yardım ödəniləcək

    Digər
    13:32

    Türkiyənin hərbi-siyasi rəhbərliyi Suriyaya gedib

    Region
    13:31

    Azadlığa buraxılan məhkum: Amnistiya təşəbbüsünə görə Prezidentə təşəkkür edirəm

    Daxili siyasət
    13:31

    Azərbaycan əsas tədarük bazarından quzu ətinin alışını kəskin artırıb

    Biznes
    13:28

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    13:25
    Foto

    Növbəti köç Ağdərə və Xocalı rayonlarının kəndlərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:23
    Foto

    Vətən müharibəsindən bəhs edən yeni kitabın təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:23

    Zamir İqbal: "IDB TİF-in layihələrini birgə maliyyələşdirməyə və sukuk buraxılışını dəstəkləməyə hazırdır"

    Maliyyə
    13:19

    Olimpiya çempionunun həbsxanadan yazdığı məktub satışa çıxarılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti