    • 22 декабря, 2025
    • 10:07
    Цена на золото побила новый рекорд

    Цена золота на спотовом рынке обновила рекордный максимум, поднявшись выше $4380 за унцию на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и нового витка напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    На торгах в понедельник спотовая цена золота выросла на 1,1%, до $4386 за унцию.

    Другие драгметаллы также дорожают: стоимость серебра подскочила на 2,6%, до $68,87 за унцию, платина - на 3,9%, палладия - на 4,5%.

    Участники рынка теперь ожидают, что ФРС дважды снизит ключевую ставку в течение 2026 года на фоне статданных, указывающих на слабость американского рынка труда. Низкая ставка, как правило, является положительным фактором для цен на золото, поскольку это повышает сравнительную привлекательность инвестиций в драгметаллы, не приносящие процентного дохода.

    Спрос на золото, выступающее в качестве защитного актива, также повышается из-за ужесточения морской блокады Венесуэлы вооруженными силами США.

