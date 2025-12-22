Послы Азербайджана и Армении в США обсудили инициативу TRIPP на площадке USACC

Послы Азербайджана и Армении в США Хазар Ибрагим и Нарек Мкртчян приняли участие в круглом столе, посвященном инициативе "Маршрут Трампа" - Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Американо-Азербайджанскую торговую палату (United States–Azerbaijan Chamber of Commerce - USACC).

В мероприятии, организованном USACC, также приняли участие послы Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана в Вашингтоне, а также высокопоставленные представители правительства США и представители бизнеса.

В ходе встречи стороны обсудили роль инициативы TRIPP в укреплении региональной взаимосвязанности и закреплении устойчивого экономического присутствия США вдоль Среднего коридора.

"Августовское мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое при содействии администрации США, создало исторический прорыв. TRIPP - это способ обеспечить прочность этого мира, превратив транзитный маршрут в двигатель всеобщего процветания", - заявил директор Управления и специальный посланник по мирным миссиям Государственного департамента США Винай Чавла.

Хазар Ибрагим, в свою очередь, отметил, что саммит лидеров в Вашингтоне в августе текущего года сыграл историческую роль в продвижении регионального мирного процесса: "Азербайджан давно продвигает принципы взаимосвязи и сотрудничества, установив прочные партнерские отношения с Турцией, Грузией и странами Центральной Азии. Обеспечение успеха проекта TRIPP как ключевого компонента Среднего коридора имеет важное значение".

Посол Армении подчеркнул, что инициатива TRIPP принесет реальные выгоды для Южного Кавказа, Центральной Азии и других регионов.

"Я приветствую конструктивное взаимодействие с нашими азербайджанскими коллегами и тот факт, что обсуждения переходят к конкретным проектам развития. Такое практическое сотрудничество имеет важное значение для достижения реальных экономических и социальных результатов", - добавил армянский дипломат.