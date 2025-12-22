Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Послы Азербайджана и Армении в США обсудили инициативу TRIPP на площадке USACC

    Инфраструктура
    • 22 декабря, 2025
    • 10:22
    Послы Азербайджана и Армении в США обсудили инициативу TRIPP на площадке USACC

    Послы Азербайджана и Армении в США Хазар Ибрагим и Нарек Мкртчян приняли участие в круглом столе, посвященном инициативе "Маршрут Трампа" - Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Американо-Азербайджанскую торговую палату (United States–Azerbaijan Chamber of Commerce - USACC).

    В мероприятии, организованном USACC, также приняли участие послы Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана в Вашингтоне, а также высокопоставленные представители правительства США и представители бизнеса.

    В ходе встречи стороны обсудили роль инициативы TRIPP в укреплении региональной взаимосвязанности и закреплении устойчивого экономического присутствия США вдоль Среднего коридора.

    "Августовское мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое при содействии администрации США, создало исторический прорыв. TRIPP - это способ обеспечить прочность этого мира, превратив транзитный маршрут в двигатель всеобщего процветания", - заявил директор Управления и специальный посланник по мирным миссиям Государственного департамента США Винай Чавла.

    Хазар Ибрагим, в свою очередь, отметил, что саммит лидеров в Вашингтоне в августе текущего года сыграл историческую роль в продвижении регионального мирного процесса: "Азербайджан давно продвигает принципы взаимосвязи и сотрудничества, установив прочные партнерские отношения с Турцией, Грузией и странами Центральной Азии. Обеспечение успеха проекта TRIPP как ключевого компонента Среднего коридора имеет важное значение".

    Посол Армении подчеркнул, что инициатива TRIPP принесет реальные выгоды для Южного Кавказа, Центральной Азии и других регионов.

    "Я приветствую конструктивное взаимодействие с нашими азербайджанскими коллегами и тот факт, что обсуждения переходят к конкретным проектам развития. Такое практическое сотрудничество имеет важное значение для достижения реальных экономических и социальных результатов", - добавил армянский дипломат.

